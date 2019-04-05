Жители уральского города пожаловались, что третьи сутки сидят без воды. ФОТО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 21:19
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Комиссия по дорогам и образованию ХМАО. Ханты-Мансийск., мчс россии
В региональном МЧС опровергли сообщения о серьезной аварииФото: Александр Елизаров © URA.RU

В городе Верхний Уфалей Челябинской области несколько тысяч человек третьи сутки живут без питьевой воды из-за коммунальной аварии. Об этом «URA.RU» сообщают читатели.

«В городе Верхний Уфалей 3 апреля произошла коммунальная авария, от питьевого водоснабжения отключен Центральный микрорайон. Без водоснабжения остались несколько тысяч человек. Администрация Верхнеуфалейского городского округа организовала подвоз технической воды», — рассказал читатель. По словам очевидца, устранение аварии ведется на улице Бабикова и Центральной площади.

В МЧС по Челябинской области «URA.RU» опровергли информацию о том, что воды нет уже три дня. Как подчеркнули в ведомстве, сегодня дежурному поступило сообщение о ЧП на трубе, которое планируется устранить уже к ночи.

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова также заявила, что сообщения читателей являются ложными. «Сегодня утром в центральной части города было отключение [водоснабжения]. Работы ведутся, в скором времени уже будут завершены», — заявила глава города в беседе с «URA.RU».

Фото: читатель
Фото: читатель
Фото: читатель

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