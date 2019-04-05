Time посвятил обложку нового номера Путину и его «тайному плану». ФОТО

Диана Козлова
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05 апреля 2019 в 22:15
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин на экране
По мнению американских журналистов, Путин тайно влияет на другие страныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский журнал Time опубликовал обложку нового номера. На ней изображен президент России Владимир Путин, который держит весь мир.

«Очередной тайный план России. Владимир Путин хочет влиять не только на выборы», — говорится в подписи на обложке.

Таким образом редакция делает отсылку на «российский след» в выборах президента США 2016 года. В главном материале номера, которому посвящена первая страница, указывается, что президент России активно продвигает своих ставленников не только в США, но и в Венесуэле, Сирии и Судане.

Time ставит Путина на главную страницу своего журнала уже не в первый раз. В 2017 году на обложке появился стилизованный портрет российского президента, созданный из множества стандартных иконок учетных записей разных оттенков серого цвета. После выборов 2018 года в России журнал снова посвятил обложку Владимиру Путину, где его изобразили с короной на голове и сопроводили подписью «Восходящий царь». Также издание публиковало на первой полосе коллаж из лиц Путина и президента США Дональда Трампа, объединив их в одном человеке, отмечает «Национальная служба новостей».

фото: time.com

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