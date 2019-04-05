«Одноклассники» хотят транслировать дебаты Зеленского и Порошенко

Соцсеть ведет переговоры с украинскими вещателями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководство социальной сети «Одноклассники» начало переговоры об организации прямой трансляции дебатов шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко. Соцсеть планирует вести эфир на русском и украинском языках, а также устроить голосование для зрителей.

«Мы ведем переговоры с несколькими украинскими вещателями об организации трансляции дебатов кандидатов в президенты страны, и некоторые из них находятся в финальной стадии», — цитирует РБК представителей «Одноклассников». При этом в компании не уточнили, как именно будет организована возможная трансляция.

Напомним, российская социальная сеть «Одноклассники» заблокирована на территории Украины. Весной 2017 года президент страны Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций, в котором содержались пункты о блокировке соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса».

Дебаты двух кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоятся 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Стоимость организации мероприятия оценили в 1 миллион долларов. Ранее в штабе Зеленского предложили провести дебаты еще одному претенденту на пост главы страны Юлии Тимошенко, однако она отказалась.