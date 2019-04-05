Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Ранее Тимошенко рассматривала вариант вести дебаты между Порошенко и Зеленским Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Глава партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между комиком Владимиром Зеленским и действующим лидером страны Петром Порошенко. Об этом сообщили в штабе Зеленского.

«К сожалению, ведущей будет не Юлия Владимировна. Это ее право», — заявил политтехнолог из штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает Life. Дозвониться до Юлии Тимошенко и ее представителей, чтобы узнать подробности, корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Ранее Зеленский попросил Тимошенко вести его дебаты с Порошенко. По мнению шоумена, она могла гарантировать их публичному спору объективность и непредвзятость. Глава партии «Батькивщина» обещала подумать над предложением.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила вести дебаты крымскому журналисту Павлу Казарину. Также на роль модератора претендовала ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты 3 апреля. Шоумен поставил действующему президенту условие: они оба должны пройти проверку на наличие в крови наркотиков и алкоголя. Кандидаты встретятся на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Стоимость организации дебатов оценили в 1 млн долларов.