Опрос про храм в сквере должен охватить 300 тысяч екатеринбуржцев и пройти за один день

Ситуацию с храмом взяли под контроль депутаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрос о строительстве храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге предпочтительнее, чем референдум. Такое мнение высказал председатель городского избиркома Илья Захаров, выступая на встрече депутатов гордумы Екатеринбурга с депутатами Госдумы.

По словам Захарова, опрос лучше, чем референдум. К тому же, если на референдум придет менее 50 процентов избирателей, то следующий можно будет организовать не раньше, чем через два года. «С опросом все гораздо проще», — говорит Захаров. По его словам, опрос должен будет охватить примерно 250-300 тысяч горожан и пройти за один день.

Встреча депутатов Госдумы и Екатеринбургской городской думы проходит сегодня в администрации города. Высший орган законодательной власти представляют председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и члены этого комитета Владимир Крупенков, Николай Земцов и депутат от Свердловской области Максим Иванов.

В Екатеринбурге 13 мая начались работы по возведению в сквере на набережной храма Святой Екатерины. Это вызвало протест горожан, они вышли на несанкционированную акцию протеста: защитники сквера снесли забор. После этого два дня шли столкновения протестующих с ОМОНом, было задержано около 100 активистов. Все изменилось после вмешательства президента РФ Владимира Путина, который посоветовал провести опрос. Сразу после этого мэрия объявила о его проведении, мэр Александр Высокинский пришел к сквер общаться с народом, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал 20 мая огласить список мест, куда можно было бы перенести стройку.

Председатель городского избиркома Илья Захаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат ЕГД Александр Колесников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU