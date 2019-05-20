Опрос про храм в сквере должен охватить 300 тысяч екатеринбуржцев и пройти за один день

Опрос о строительстве храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге предпочтительнее, чем референдум. Такое мнение высказал председатель городского избиркома Илья Захаров, выступая на встрече депутатов гордумы Екатеринбурга с депутатами Госдумы.
По словам Захарова, опрос лучше, чем референдум. К тому же, если на референдум придет менее 50 процентов избирателей, то следующий можно будет организовать не раньше, чем через два года. «С опросом все гораздо проще», — говорит Захаров. По его словам, опрос должен будет охватить примерно 250-300 тысяч горожан и пройти за один день.
Встреча депутатов Госдумы и Екатеринбургской городской думы проходит сегодня в администрации города. Высший орган законодательной власти представляют председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и члены этого комитета Владимир Крупенков, Николай Земцов и депутат от Свердловской области Максим Иванов.
В Екатеринбурге 13 мая начались работы по возведению в сквере на набережной храма Святой Екатерины. Это вызвало протест горожан, они вышли на