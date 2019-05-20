Про девушку, игравшую на виолончели в сквере Екатеринбурга, распространили ложь

Директор колледжа попросила родителей сопровождать несовершеннолетнюю девушку на акциях Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В социальных сетях 20 мая появились сообщения, что в Екатеринбурге из музыкального училища отчислили девушку, которая несколько дней играла на виолончели в сквере у драмтеатра во время несанкционированных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины. Информация оказалась фейком. Как стало известно «URA.RU», активистка продолжает учиться и готовится к выпускным экзаменам.

Информацию об отчислении девушки распространил паблик «Мы за СКВЕР!» в Twitter. «В храм не ходишь? Музыку на протестных мероприятиях играешь? Значит, не патриот и музыке учить тебя не будем», — гласит запись.

Одни подписчики поверили в опубликованную информацию, другие, наоборот, в комментариях выразили подозрения, что страница распространяет фейк. Как удалось узнать «URA.RU», девушка учится в 9-м классе в Уральском музыкальном колледже. Директор учреждения Эльвира Архангельская заверила журналиста агентства, что воспитаннице ничего не угрожает.

Авторы поста утверждают, что девушку сегодня отчислили из образовательного учреждения Фото: скрин поста в паблике «Мы за СКВЕР!» в Twitter

«Никто не собирается ее отчислять, это абсолютный фейк. Девушка готовится к ГИА, на днях будет сдавать экзамен по основному предмету», — сказала собеседница «URA.RU». Архангельская лишь заметила, что дала рекомендации родителям ученицы: «Если хотите, чтобы ваш несовершеннолетний ребенок участвовал в митингах, то ходите с ним, так как до 18 лет нельзя принимать участие в акциях протеста».

Один из администраторов группы в Facebook «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина ответила «URA.RU», что не знает, кто распространяет недостоверную информацию об участниках акций, но заметила: «Отношусь крайне отрицательно к фейкам».

В самой группе «Мы за СКВЕР!» не указано, кто является автором паблика.