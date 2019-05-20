Социологи выяснили, в каких городах люди хамят друг другу чаще Фото: depositphotos.com

Пермь и Челябинск — самые хамские города России, сообщает маркетинговое агентство ZOOM MARKET. Екатеринбург расположился на шестой строчке «хамского» рейтинга.

«Чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%)», — заявил коммерческий директор ZOOM MARKET Андрей Штыров. По результатам проведенного агентством социологического исследования в число самых хамских городов страны вошли Пермь, Челябинск, Саратов, Москва, Брянск и Екатеринбург.

Пермская актриса Юлия Колмогорова-Гришнина, которую россияне знают по роли мамы Леры в телесериале «Реальные пацаны», заявила «URA.RU», что не согласна с результатами исследования. «Мы самый хамский город? Нет! У нас в Перми много матерятся, но не хамят. Мы же культурные люди, просто так разговариваем», — заявила «URA.RU» Колмогорова-Гришнина. Актриса добавила, что Пермь нельзя ставить на первое место среди хамских городов России.

В мае 2019 года участникам исследования задавали три вопроса: «Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите?» По итогам ответов 3240 респондентов был составлен рейтинг из 27 самых хамских городов России.