Ройзман предложил построить храм Святой Екатерины на месте памятника Ленину в Екатеринбурге

Евгений Ройзман предложил новое место для строительства храма Святой Екатерины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил перенести строительство храма Святой Екатерины из сквера у театра драмы на площадь 1905 года. По словам экс-градоначальника, собор стоит возвести на месте памятника Владимиру Ленину.

«Памятник поставили в 1957 году, и это не шедевр. Это одна из многих тысяч копий. Такой же Ленин стоит в огромном количестве городов. Кроме того, наличие Ленина на центральной площади — первый признак его [города] отсталости», — заявил Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге». Бывший мэр подчеркнул, что Екатеринбург является «единственным европейским городом», в котором центральная площадь используется для стоянки автомобилей. Ройзман предложил переместить парковку под землю, если собор будут возводить на площади 1905 года.

Ранее Ройзман встал на сторону участников несанкционированных акций против строительств храма Святой Екатерины у театра драмы. Бывший глава Екатеринбурга заявил, что людей возмутила идея строить собор именно в сквере, потому что он является общественным пространством.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных митингов. Защитники сквера у драмтеатра после вмешательства президента РФ Владимира Путина добились от городских властей проведения опроса, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал 20 мая огласить список мест, куда можно было бы перенести стройку.