Адвокат осужденного за взятку экс-главы зауральской налоговой обжаловал приговор

Кассационная жалоба на приговор бывшему начальнику зауральского УФНС Владимиру Рыжуку поступила в Курганский областной суд. Ее подал адвокат осужденного Сергей Бузунов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.
«Кассационная жалоба от адвоката Рыжука поступила 20 мая», — рассказал собеседник агентства. Подробности того, какие доводы изложены адвокатом в документе, пока не уточняются. Несмотря на то, что защита пытается в очередной раз обжаловать приговор, он все равно считается вступившим в силу.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганский городской суд признал Рыжука виновным во взятке от застройщика Владимира Баскаля и растратах бензина при поездках на служебном автомобиле по личным делам в Тюмень. В апелляционной жалобе адвокат требовал оправдать подзащитного по эпизоду со взяткой в связи с отсутствием события преступления. По эпизоду с растратой бензина Бузунов просил переквалифицировать обвинение с ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) на ч.1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В этом случае Рыжук мог избежать ответственности в связи с истечением срока давности.
Коллегия Курганского областного суда отказалась удовлетворять жалобу адвоката. Рыжуку назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. По данным «URA.RU», сейчас экс-глава УФНС этапирован в колонию, расположенную за пределами Курганской области.