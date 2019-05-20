«Это геноцид»: депутат, питавшийся «макарошками», оценил увеличение МРОТ в России

Депутат от КПРФ в Саратовской облдуме Николай Бондаренко, месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, оценил увеличение минимальной зарплаты в России. Ранее глава Минтруда Максим Топилин сказал о росте этого показателя в 2021 году.
«Эти величины [потребительская корзина, МРОТ] должны быть увеличены кратно. По моим оценкам, минимум в три раза. Тот уровень потребительской корзины, который сегодня установлен — это геноцид. На эти средства выжить нельзя. Это отказ в продуктах питания, необходимых нашему организму: мясе, фруктах, овощах, твороге», — сказал депутат в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Потребительская корзина состоит из продуктов и непродовольственных товаров. Эти параметры входят в показатель прожиточного минимума, который не должен быть меньше минимального размера оплаты труда.
Осенью 2018 года Счетная палата прогнозировала, что показатель МРОТ вырастет на 2,9% в 2020 году и на 2% в 2021-м. 20 мая в ведомстве заявили, что майский указ президента о сокращении числа бедных в стране в два раза к 2024 году вряд ли будет выполнен.
В ноябре 2018 года министр труда Саратовской области выступила против повышения минимальной зарплаты в регионе и заявила, что на продуктовую корзину в 3,5 тысячи рублей можно хорошо прожить если питаться «макарошками». Бондаренко раскритиковал министра и сел на такую диету. Позже у него возникли проблемы со здоровьем из-за неправильного питания.