Строитель, проверявший Госдуму, оценил вероятность обрушения здания

Эксперт усомнился в аварийности здания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зданию Госдумы не грозит обрушение, несмотря на проблемы, о которых стало известно накануне. Об этом в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил председатель «Национальной организации проектировщиков» Азарий Лапидус.

По словам эксперта, который ранее участвовал в обследовании объекта, здание Госдумы «вряд ли является аварийным», хотя несущая способность многих конструкций сейчас проверяется. «В этой зоне Москвы действительно в процессе длительной эксплуатации могли возникнуть пустоты. Но, по тем данным, которые у меня были, там достаточно стабильная ситуация», — отметил он.

Лапидус добавил, что провалы в фундаменте — решаемая проблема. «Рухнуть здание не может. <…> Я не думаю, что это приведет к выселению комплекса», — резюмировал строитель.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Лебедев заявил, что здание парламента на Охотном ряду может быть признано аварийным. По его словам, в процессе обследования строители обнаружили две пустоты в фундаменте. «Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть признано аварийным», — предупредил депутат.