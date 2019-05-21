«Уральские пельмени» заявили об аресте счетов компаний Нетиевского

Сергей Нетиевский не исполняет решения судов, заявляют «Уральские пельмени» Фото: Личная страница Сергея Нетиевского «ВКонтакте»

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Останкинский отдел судебных приставов в Москве арестовал счета компании «Фест Хэнд Медиа» экс-директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Об этом «URA.RU» рассказал нынешний директор коллектива Евгений Орлов.

Приставы также арестовали 50-процентную долю «Фест Хэнд Медиа» в другом юридическом лице, связанном с Нетиевским — компании «Идея Фикс Медиа», говорится в соответствующем постановлении Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (копия документа имеется в распоряжении агентства).

«Причина наложения ареста — неисполнение решений судов, дошедших до исполнительного производства. Согласно десяти исполнительным листам по проигранным судам, Нетиевский с октября 2018 года не выплачивает своим бывшим товарищам сумму более 5 миллионов рублей», — пояснил Орлов. По его словам, судебные приставы до сих пор не смогли взыскать с экс-директора «Уральских пельменей» средства, так как «денег на счетах он давно уже не держит, имущества также не обнаружено».

Сторона Нетиевского сообщение об аресте счетов его компаний трактует как «информационный вброс». «Мы считаем, что это очередной информационный вброс против Сергея и его компаний — в предверии аппеляционного суда 29 мая по иску „Фест Хэнд Медиа“ к Орлову и „Уральским пельменям“ по выводу архивных концертов», — заявила «URA.RU» представитель шоумена Ольга Куликова.

Нетиевский покинул «Уральские пельмени» в 2015 году — с тех пор между шоуменом и его бывшими коллегами продолжаются многочисленные судебные споры. Стороны обвиняют друг друга в махинациях с деньгами и выводе средств. Ранее стало известно, что «Уральские пельмени» хотят заявить на Нетиевского в полицию.