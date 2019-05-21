Глава региона готов обсуждать вопросы и предложения ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый прямой эфир губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в социальной сети Instagram состоится 23 мая. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

По информации собеседника, общаться с жителями Ямала глава региона будет во время командировки в Москве. Прямой эфир с ямальцами продлится максимум час. «Заместители губернатора уже готовят фактуру для губернатора по темам, которые они курируют», — отметили в пресс-службе. Запрещенных тем для обсуждения нет, и глава региона готов дать ответ на любой вопрос.

Помимо жителей, за прямым эфиром Артюхова в Instagram будут следить также члены правительства и руководство ямальских городов. Большинство из чиновников уже начали работу на опережение: с аккаунтов департаментов, мэрий и муниципальных учреждений начали отвечать на претензии пользователей, опубликованных под постом губернатора о прямом эфире. В некоторых случаях ямальцам отвечают на критику в личных сообщениях. Уже сейчас можно отметить, что основными темами общения станут проблемы с дорогами, жильем и ценами на билеты в другие города.

В пресс-службе отметили, что пока неизвестно, когда запланирован следующий сеанс общения в подобном формате. «В планах губернатора на лето — объезд региона. В это время он сможет лично пообщаться с населением и узнать о проблемах, поэтому особой необходимости в прямых эфирах не будет», — отметил инсайдер. Он предположил, что подобные прямые эфире будут проходить при необходимости.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Артюхов проведет прямой эфир в Instagram в преддверии первой годовщины на посту главы региона. Руководитель считает, что одной прямой линии в год в современных условиях очень мало.