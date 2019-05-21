Народная артистка России выиграла суд у мебельщиков, которые ее обманули

Певица выиграла суд у обманувших ее мебельщиков Фото: Надежда Баннова, «ВК»

Народная артистка РФ, исполнительница русских народных песен, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Баннова, выиграла суд у мебельной фирмы. Артистка заказала в московской компании ООО «Арт Мебель» шкаф для прихожей и заплатила 217 тысяч рублей. Однако компания съехала в неизвестном направлении.

«Я заказала мебель в сентябре 2018 года. Приходил молодой человек, делал замеры в коридоре, позже был готов красивый чертеж. Обещали сделать все за два месяца. Я заплатила им всю сумму. Звонила им, а они кормили меня завтраками: „Все уже почти готово. Осталось немного. Уже все готово, согласовываем доставку“. И так далее. А потом телефон перестал отвечать», — рассказала «URA.RU» Баннова.

Артистка поехала в офис компании, но там никого не обнаружила. Руководство здания, где ООО «Арт Мебель» арендовало помещение, объяснило, что у мебельщиков большие долги за аренду и поэтому компания съехала в неизвестном направлении. «Набрали много заказов, взяли с людей деньги и исчезли», — отметила актриса.

Певица обратилась в суд и выиграла. По решению суда производители мебели обязаны заплатить Банновой в общей сложности 656 тысяч рублей.

«Формально компания не является банкротом, существует ее юридический адрес. Если же на счету не окажется средств, то может быть применена субсидиарная ответственность в рамках дела о банкротстве. Это значит, что собственник компании будет выплачивать компенсацию из личных средств и личного имущества», — объяснила «URA.RU» представитель певицы Валерия Рытвина, гендиректор юридического агентства «Классика истины».