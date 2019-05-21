Правительство предупредили о резком скачке цен на бензин

Проблемы на рынке скоро повлияют на розницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Вице-премьеру правительства России Дмитрию Козаку направлено письмо от Российского топливного союза (РТС). В документе указывается, что биржевые и мелкооптовые цены на моторное топливо в последнее время рекордно растут.

«За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста», — передает агентство Regnum текст письма за подписью президента РТС Евгения Аркуши. Среди причин ограниченное предложение со стороны сбытовых компаний, которые могут продавать бензин по выгодной для потребителей цене. Отмечается, что пока автолюбители не сталкиваются с повышением цен, но вскоре на рынке розницы произойдет резкий скачок.

Весной прошлого года топливо на заправках подорожало, опережая инфляцию в пять раз. Правительство вмешалось в процесс и снизило акцизы. В октябре было подписано соглашение о фиксации цен на бензин и дизельное топливо. Договоренность перестала действовать 1 апреля. По другим данным, заморозка цен продлится до июня.

Ранее сообщалось, что, по мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, вскоре Россию могут ждать резкий скачок цен и бензиновый коллапс. К этому может привести банкротство Антипинского НПЗ и проблемы еще семи заводов, которые находятся на грани краха.