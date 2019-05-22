Протест против храма в Екатеринбурге стал самым «громким» за последние пять лет

Протесты в Екатеринбурге стали беспрецедентными по интенсивности освещения темы в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Протест против строительства храма Святой Екатерины в сквере в Екатеринбурге стал рекордным по упоминаемости в СМИ. К такому выводу пришли специалисты компании, занимающейся мониторингом и аналитикой сообщений в медиа, «М 13».

Так, за последние пять лет, по словам исследователей, против строительства храмов протестовали жители 28 городов в 25 регионах России. Противостояние в Екатеринбурге в компании сочли беспрецедентным по остроте полемики и интенсивности освещения темы в СМИ, пишут «Ведомости».

«На этот конфликт приходится более 58% от общего числа публикаций о протестах против строительства церквей. На 2-м месте (17%) конфликт 2015—2016 годов вокруг строительства храма в парке „Торфянка“ в Москве», — сообщает газета. При этом в материале отмечается, что на упоминания о протестах против строительства храмов в других городах приходится меньше 25%. Причем чаще всего такие события освещаются региональными и местными СМИ (58% против 42% публикаций федеральных ресурсов). В то же время конфликты вокруг московской «Торфянки» и екатеринбургского «храма на драме» чаще отписывали федеральные издания (63% против 37%).