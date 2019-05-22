Правительство отказалось наказывать чиновников, оскорбляющих избирателей

Ольга Глацких может не опасаться штрафов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свердловский министр оскандалилась фразой «никто не просил рожать детей»

Российский кабинет министров не поддержал ранее внесенный в Госдуму документ, предлагавший штрафовать чиновников, оскорбивших избирателей.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — цитирует ТАСС отзыв комиссии по законодательству. В вердикте отмечается, что наказание за оскорбление предусматривается существующей статьей 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, которая гарантирует защиту чести и достоинства. Предлагаемый законопроект называется «излишним», уточняет « Царьград ».

Документ в феврале внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Николай Коломейцев и Сергей Казанков. В законопроекте оскорблением избирателей предлагалось считать «публичное выражение» чиновниками «явного неуважения» к людям или отрицание ими обязанностей государства «по созданию условий, обеспечивающих человеку достойную жизнь».

Инициаторы закона приводили в пример свердловскую чиновницу Ольгу Глацких, прославившуюся фразой «государство не просило вас рожать», а также саратовского министра труда Наталью Соколову, советовавшую россиянам питаться «макарошками».