Матвиенко откликнулась на увольнения журналистов «Коммерсанта»

Валентина Матвиенко заявила, что никогда ни на кого не оказывала давления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не причастна к увольнению журналистов издательского дома «Коммерсант».

По словам политика, это «не ее стиль». «Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить», — приводит слова Матвиенко News.ru . Спикер СФ отметила, что подобные действия бессмысленны и бесполезны.

Ранее «URA.RU» сообщало, что журналисты «Коммерсанта» Иван Сафронов и Максим Иванов объявили о своем увольнении из-за материала о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ. После ухода корреспондентов весь отдел политики заявил, что также покидает издание. Пресс-секретaрь президентa России Дмитрий Песков зaявил, что в Кремле следят зa ситуaцией с издaнием, отмечает «Национальная служба новостей».

По словам журналистов, материал был написан по стандартам «Коммерсанта», информация им поступила от проверенных источников. Однако после публикации, как утверждают корреспонденты, учредитель потребовал от авторов раскрыть источники, но они этого не сделали. Гендиректор и шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин объяснил, что уволил двух авторов из-за нарушения ими стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил.