В «Коммерсанте» предупредили, что не смогут информировать читателей о российской политике

Журналисты ИД «Коммерсант» выступили с неформальным обращением к читателям, предупредив о том, что газета будет выходить ежедневно, однако «неопределенно долгое время не сможет информировать читателей о российской политике». Заявление в Facebook журналиста газеты Александра Черных появилось после того, как из отдела политики уволились ведущие журналисты издания.
Поводом для массового Валентины Матвиенко. Как пояснили журналисты, статья была написана по стандартам «Коммерсанта» с проверенными источниками. Однако после публикации, как утверждают журналисты в соцсети, учредитель потребовал от авторов раскрыть источники. «Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие судебного запроса», — отмечают подписавшиеся под обращением журналисты. Они считают, что таким образом на их коллег оказали «прямое давление». «Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация», — приводит слова журналистов «Интерфакс».
Источник издания пояснил, что в редакции пока не знают, кто будет писать статьи на внутриполитические темы.
Гендиректор и шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин объяснил, что пошел на увольнение двух авторов из-за нарушения ими стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил.
«Коммерсант» прервал трудовые отношения со спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым, вслед за ними заявление написали еще 10 сотрудников.