Отдел политики уходит из «Коммерсанта» после статьи об отставке Матвиенко

Журналисты «Коммерсанта» Иван Сафронов и Максим Иванов рассказали об увольнении из-за материала о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сафронов.
«Я покидаю ИД [Коммерсант] вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко», — написал Сафронова. Иванов добавил, что поводом для увольнения корреспондентов стала заметка «Спикеров делать из этих людей». «Я люблю кадровые новости и предсказания. Вероятно, их любят не все», — отметил журналист.
Оба журналиста подписали документы об увольнении по соглашению сторон. После ухода корреспондентов заместитель главреда издания Глеб Черкасов заявил, что весь состав отдела политики планирует покинуть издание. «У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы», — написал Черкасов на своей странице в Facebook.
По словам Черкасова заявления об увольнении подали сам он, Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин и Анна Пушкарская. «Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время», — подчеркнул заместитель главреда издания.