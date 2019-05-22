Полиция уже изъяла пистолет у стрелка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Мужчина передал привет воровскому миру от города Асбеста и пострелял из пистолета. Видеозапись обращения появилась в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

«Я желаю всему воровскому миру от города Асбеста всех благ земных, всего самого главного», — заявил мужчина, после чего несколько раз выстрелил в воздух из пистолета. В обсуждении записи знатоки определили, что пистолет на записи не является боевым оружием — это охолощенный пистолет ТТ.

«На видео некий Андрей Киселев по кличке Кисель. Он позиционирует себя как смотрящий по Асбесту, хотя на самом деле просто хулиган», — прокомментировал запись источник правоохранительных органов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что полиция знает об этой записи, сообщение о стрельбе зарегистрировано в дежурной части. «Личность „крутого гангстера“ оперативники уголовного розыска установили быстро. Это оказался ранее дважды судимый местный житель 1976 г. р. Его судили по статьям „кража“ и „грабеж“ еще по УК РСФСР. В последний раз он освободился из колонии в Ивделе, где отбывал пятилетний срок, еще в 1998 году», — сообщил Горелых.

Как сообщил Горелых, на место стрельбы выезжала следственно-оперативная группа, собраны гильзы. «В квартире стрелка проведен осмотр. Оказалось, что стрелял он из травматического пистолета ТТ, который купил недавно на законных основаниях. Стоит отметить, что у него есть разрешение на этот пистолет, но не на показательную стрельбу в местах, где проезжает большое количество транспорта с людьми, — добавил Валерий Горелых. — Пистолет изъят. По итогам проверки будет вынесено решение».