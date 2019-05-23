Рудковская призналась, что у нее был роман с Биланом

По словам Яны Рудковской, Евгений Плющенко спокойно относится к бывшим романам жены Фото: Яна Рудковская, Instagram

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская призналась, что 15 лет назад у нее был роман с певцом. По ее словам, он мог иметь продолжение, если бы она не встретила фигуриста Евгения Плющенко.

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я не знаю. Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает», — сказала Рудковская в эфире радиостанции Love Radio. Среди преимуществ Билана продюсер назвала красоту, талант и достойный заработок, передает argumenti.ru.

Описывая отношение Евгения Плющенко к бывшим романам супруги, Рудковская заявила, что они друг друга любят и «все хорошо». «Я вообще 12 лет живу с приличным человеком, с легендой мирового спорта», — сказала она. Также Рудковская не исключила, что в следующем году Билан отправится на «Евровидение».

Билан и Рудковская начали сотрудничать в 2005 году, после смерти продюсера Юрия Айзеншписа. В 2008 году певец принес России победу на «Евровидении». Во время победного номера на одной сцене с ним выступал олимпийский чемпион Евгений Плющенко, с которым у Рудковской тогда начинались отношения.