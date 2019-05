Билан захотел снова попасть на «Евровидение»

Дима Билан признался, что хотел бы выступить на «Евровидении» в третий раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Лазарев едет на "Евровидение-2019"

Певец Дима Билан признался, что хотел бы снова поучаствовать в международном песенном конкурсе «Евровидение». Такое заявление артист сделал в эфире Love Radio.

«Я думаю, третий раз надо попробовать обязательно», — сказал Билан. Певец уверен, что у него до сих пор есть «много почитателей», которые хотели бы увидеть его на «Евровидении». Билан добавил, что «независимо ни от чего» попытается принять участие в конкурсе.

В 2008 году Билан стал первым исполнителем из России, который победил на «Евровидении». Он выступал с песней Believe. В 2006 Билан занял второе место с композицией Never Let You Go. Тогда результаты конкурса определяли голоса телезрителей. После победы Билана правила изменились: теперь зрительское голосование является второстепенным, а главный приз присуждают члены жюри.

На «Евровидении — 2019» честь России представлял Сергей Лазарев. По результатам зрительского голосования певец занял второе место. Жюри присудили Лазареву почетное третье. Певец Филипп Киркоров, который был наставником артиста на конкурсе, признался, сколько стоил концертный костюм Лазарева, напоминает агентство Nation News.