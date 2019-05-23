Экономического вице-губернатора в Челябинске сменит очередной сослуживец Текслера

Руслану Гаттарову нашли замену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Вице-губернатором Челябинской области по экономике, после того как этот пост покинет Руслан Гаттаров, станет Иван Куцевляк, ранее работавший с врио губернатора Алексеем Текслером в Минэнерго РФ. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники. Также стало известно будущее место работы Гаттарова.

В Минэнерго РФ Иван Куцевляк руководил отделом департамента государственной энергетической политики. Ему 39 лет, ранее жил и работал в Саратовской области. По данным «URA.RU», Куцевляк уже приехал в Челябинск и занял ставку помощника Текслера. В правительстве области будущие кадровые решения врио губернатора не комментируют.

Иван Куцевляк уже приехал в Челябинск Фото: «Фейсбук», Иван Куцевляк

«Именно Куцевляку Гаттаров будет передавать дела. Они уже встречались. Сразу после того, как Текслер согласовал будущую отставку Гаттарова», — рассказал источник. Куцевляк станет курировать работу министерства экономического развития региона, а со временем и минпрома, это ведомство будет создано к сентябрю, на базе минэкономразвития и минимущества.

Что касается Гаттарова, то он, по данным «URA.RU», перейдет на работу в структуры Госдумы РФ. Комитетом Госдумы по экологии руководит Владимир Бурматов, с которым Гаттаров дружен со времен работы в «Молодой гвардии „Единой России“». Сам Гаттаров не комментирует ни свою будущую отставку, ни новое место работы. Но о своем уходе уже уведомил своих сотрудников.

Куцевляк — третий «варяг» в команде Текслера. Сразу после смены власти в регионе в Челябинск приехал Виктор Мамин, с которым врио губернатора ранее работал в коммерческих и госструктурах. Позже Мамин был назначен первым вице-губернатором. Директором АО «Областное телевидение», собственником которого является Правительство Челябинской области, стал Олег Гербер. С ним Текслер и Мамин знакомы со времен работы в Норильске.