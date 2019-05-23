Москва ответила на призыв НАТО бросить Крым. «Мы же не призываем их покинуть Прибалтику»

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 17:13
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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме и Совфеде отреагировали на требование НАТО «освободить» КрымФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на требование НАТО «освободить» Крым и вывести с полуострова российские войска. Подобные заявления альянса в Москве назвали «наглостью», а также уличили НАТО в политике двойных стандартов.

«Беспрецедентная наглость: требовать от России уйти со своей территории. Именно наглость и беспардонность», — приводит RT слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика. Он пояснил, что требование НАТО является политическим жестом в сторону нового президента Украины Владимира Зеленского. «Это может оказаться всего лишь реверансом. Они (чиновники НАТО — прим. ред.) любят громкие заявления, но дальше этого не идут», — резюмировал Белик.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя ситуацию, обвинил альянс в двуличии. «Мы же не призываем НАТО покинуть страны Балтии — Эстонию, Латвию, Литву. Они туда спокойно направляют свои базы», — заметил Джабаров в разговоре с RT. Он подчеркнул, что альянсу стоит заняться «своими внутренними проблемами».

Ранее с громким заявлением по Крыму выступил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич. Он заявил, что альянс до сих пор не признает полуостров российской территорией, а также потребовал «освободить» Крым, напоминает телеканал 360. Военный эксперт объяснил «URA.RU», зачем НАТО на самом деле потребовался полуостров.

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