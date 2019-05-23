Зеленский отказался общаться с Москвой

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 17:36
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Владимир Зеленский, зеленский владимир
Владимир Зеленский решил не вести переговоры с РоссиейФото: CC BY-SA 4.0 (cropped image), Ярослав Бурдовицын, Wikimedia Commons

Новый президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Москвой, а также назвал Россию страной-агрессором. С такими заявлениями он выступил на форуме «IFORUM — 2019» в Киеве.

«Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Политик несколько раз назвал РФ страной-агрессором», — пишет News.ru. Издание отмечает, что на все вопросы о возможном диалоге с Москвой Зеленский отвечал решительным отказом. Однако он признал, что Россия обгоняет Украину по всем показателям.

Ранее Зеленский заявил о намерении провести на Украине референдум о переговорах с Россией. По мнению украинского лидера, решать вопрос о том, нужно ли Киеву вести диалог с Москвой, должен народ.

Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов. Его поддержали 73,2% граждан. Официально Зеленский вступил в должность главы государства после инаугурации, которая состоялась 20 мая. Россию на церемонию не позвали.

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