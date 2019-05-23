Зеленский отказался общаться с Москвой

Новый президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Москвой, а также назвал Россию страной-агрессором. С такими заявлениями он выступил на форуме «IFORUM — 2019» в Киеве.
«Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. Политик несколько раз назвал РФ страной-агрессором», — пишет
Ранее Зеленский заявил о намерении провести на Украине референдум о переговорах с Россией. По мнению украинского лидера, решать вопрос о том, нужно ли Киеву вести диалог с Москвой, должен народ.
Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов. Его поддержали 73,2% граждан. Официально Зеленский вступил в должность главы государства после инаугурации, которая состоялась 20 мая. Россию на церемонию не позвали.