Эксперт: НАТО намекнуло Зеленскому, что поддержит военную авантюру

Вступивший в должность президент Владимир Зеленский получил сигнал от альянса Фото: Личная страница Владимира Зеленского в Instagram

Своим призывом к России «освободить» Крым НАТО послало сигнал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Не исключено, что таким образом альянс дает ему понять, что различные провокации и военные авантюры со стороны Украины будут поддержаны на сто процентов, сказал «URA.RU» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Он полагает, что, несмотря на смену власти, Украина останется инструментом давления со стороны НАТО на Россию. «Сам Зеленский неоднократно заявлял, что нужно вернуть Крым, Донбасс, возможно, и силовым способом. В отношении Крымского полуострова эта политика будет продолжаться, останется Украина и базой для учений военных подразделений НАТО. Не исключаю, что сейчас НАТО послало сигнал Зеленскому, чтобы он на сто процентов был уверен, что в случае провокации, военной авантюры со стороны Украины, его поддержат», — пояснил Данюк. По его словам, тональность риторики Зеленского отличается от тональности предыдущего президента Петра Порошенко и по крымскому вопросу, и в отношении России, однако, как и прежде, все свои действия Украина продолжит согласовывать «со старшими патронами во главе с США».

С громким заявлением по Крыму 23 мая выступил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич. Он заявил, что альянс до сих пор не признает полуостров российской территорией, и потребовал «освободить» его. Ранее «URA.RU» также сообщило, что на форуме «IFORUM — 2019» в Киеве Зеленский отказался вести переговоры с Москвой и назвал Россию страной-агрессором.