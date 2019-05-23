Из-за ямальского предприятия Росстат начал служебное расследование

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 18:22
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа. Газпром-нефть. ХМАО, газ
Объем добычи природного газа в апреле 2019 года вырос на 2,6% в годовом выраженииФото: media.gazprom-neft.ru.

Росстат провел служебное расследование из-за того, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком округе предоставило «неточные данные». Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

«Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — говорится в сообщении. После расследования и обнаружения ошибки Росстат внес исправления в данные «О промышленном производстве в январе—апреле 2019 года».

Согласно уточненной информации, объем добычи природного газа в 2019 году вырос на 2,6% в годовом выражении, сообщает RNS. В это же время показатель годового прироста промышленного производства в апреле изменился с 4,9% до 4,6%.

22 мая Росстат опубликовал отчет, в котором говорилось, что добыча природного газа в апреле 2019 года выросла в годовом выражении на 16%. А 23 мая министр экономического развития РФ России Максим Орешкин потребовал от Росстата объяснения, почему добыча природного газа резко увеличилась.

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