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В Зауральских больницах выявлены нарушения на сотни миллионов. Уволено шесть главврачей

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 15:34
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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, медик, медицина, врач, больница, медики, доктор
Проверки в больницах выявили возможность сэкономить более 200 млн рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многомиллионные финансовые нарушения и злоупотребления выявлены в учреждениях здравоохранения Курганской области во время масштабных проверок, о которых ранее сообщало «URA.RU». Некоторые должностные лица уже лишились работы, сообщили агентству собственные источники.

«После проверок уволены уже шесть главврачей. На оптимизации закупок и пресечении злоупотреблений предварительно найдено 237 миллионов рублей внутренних резервов», — рассказал инсайдер. Часть этой суммы планируют сэкономить путем устранения лишних посредников и согласования проектов ремонта в региональном департаменте строительства.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили «URA.RU» факт увольнения главврачей. Полный перечень медучреждений, где произошли кадровые перестановки, в ведомстве пообещали предоставить позже. Ранее сообщалось, что свои должности покинули руководитель областного госпиталя для ветеранов войн Александр Серков, главврач детской поликлиники Кургана Елена Голуб и несколько главврачей центральных районных больниц. Информацию о предварительных итогах проверок и сумме выявленных финансовых нарушений в департаменте здравоохранения пообещали раскрыть в ответ на письменный запрос.

Как ранее сообщало «URA.RU», врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявлял, что средства, которые удалось сэкономить после проверок в больницах, направят на ремонт зданий и зарплату сотрудников. По данным источников агентства, сейчас рассматривается вариант деления общей суммы на две равные части: 50% — на ремонты районных больниц, 50% — на дополнительные выплаты медицинскому персоналу. Также в регионе планируется ввести единый стандарт по количеству медицинских работников и звена управления и сократить разрыв в их зарплатах.

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