Депутат из ХМАО объяснил, откуда у него десять самолетов и три десятка квартир

Евгений Барсов курирует женскую пилотажную группу «Барсы», которая тренируется на аэродроме «Боровая» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов объяснил свой материальный достаток в 2018 году доходами от бизнеса. Об этом «URA.RU» заявил сам народный избранник, у которого в декларации оказались 33,5 млн рублей дохода, а в собственности — 29 квартир и 10 самолетов.

«Я продал акции предприятия (строительная компания „Сургутстройтрест“ — прим. ред.), которое стоит несколько миллиардов. Кроме того, я 42 года работаю в строительстве, так что смог заработать себе на жизнь», — заявил Барсов. Также он добавил, что поскольку является муниципальным депутатом, то имеет полное право заниматься бизнесом. Наряду с предпринимательской деятельностью, народный избранник серьезно увлекается малой авиацией и поэтому приобрел самолеты для частного аэродрома, учредителем которого он является.

Согласно опубликованной декларации, как ранее писало «URA.RU», у Барсова за 2018 год в собственности также есть девять земельных участков, жилой дом, автостоянка, пять нежилых помещений и даже газопровод. В думе Сургута он является единственным оппозиционером и представляет партию ЛДПР.