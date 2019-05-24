Тюменский соратник Ходорковского и Собчак объявлен в розыск

Антона Михальчука ищут по статье УК РФ Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск. Информация об этом указана в базе данных Министерства внутренних дел (МВД) «Внимание, розыск».

При вводе персональных данных активиста в поиске указано, что основанием для розыска является статья Уголовного Кодекса РФ. Какое именно нарушение закона стало поводом для поиска активиста, в управлении уголовного розыска МВД России по Тюмени корреспонденту «URA.RU» сообщить не смогли. Там попросили обратиться в пресс-службу городской полиции, которая не ответила на звонки. Получить оперативный комментарий по делу от пресс-службы областного управления СКР также не удалось. Там пообещали прокомментировать дело позднее.

Сам Михальчук на звонки корреспондента «URA.RU» не ответил. На сообщения в социальных сетях и мессенджерах ответ на момент публикации получен не был.

В ноябре 2017 года Антон Михальчук был назначен руководителем штаба Ксении Собчак на президентских выборах в России. Позже стало известно, что он также стал координатором тюменского отделения «Открытой России» (основатель — Михаил Ходорковский). О ликвидации движения стало известно в конце марта 2019 года.