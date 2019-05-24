В России вновь возникли неполадки с самолетом Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот». Трос, который вовремя не отцепили, совершил несколько пробоин в корпусе авиалайнера.
«Наземные службы насчитали шесть пробоин в руле высоты и более пяти пробоин в панели», — сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел на рейсе Москва — Ижевск.
Трос заземления, который и нанес повреждения, должны были открепить от самолета и оставить на земле в Шереметьево. В случае с Superjet, следующим в Удмуртию, трос убрали в нишу для шасси. По пути к Ижевску, когда было выпущено шасси, трос размотался и начал бить о фюзеляж.
Несмотря на неисправность, посадка прошла в штатном режиме. Позже оказалось, что трос повредил силовую установку и руль высоты. В Шереметьево отметили, что аэропорт на данный момент получил уведомление от авиакомпании, пишет «
После катастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, которая унесла жизни 41 человека, на самолетах данного типа регулярно отмечаются неполадки. Ранее самолету Sukhoi Superjet 100 пришлось экстренно снижаться над Уралом из-за неполадок с оборудованием. У лайнера на рейсе Новый Уренгой — Уфа отказала система предупреждения о столкновении в воздухе.