С заходящим на посадку Superjet произошло ЧП. Самолет получил 11 пробоин

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 19:53
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Аэрофлот, аэропорт, шторм, шереметьево
Повреждения в Superjet обнаружили уже в аэропортуФото: Кирилл Пономарев © URA.RU
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Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

В России вновь возникли неполадки с самолетом Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот». Трос, который вовремя не отцепили, совершил несколько пробоин в корпусе авиалайнера.

«Наземные службы насчитали шесть пробоин в руле высоты и более пяти пробоин в панели», — сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел на рейсе Москва — Ижевск.

Трос заземления, который и нанес повреждения, должны были открепить от самолета и оставить на земле в Шереметьево. В случае с Superjet, следующим в Удмуртию, трос убрали в нишу для шасси. По пути к Ижевску, когда было выпущено шасси, трос размотался и начал бить о фюзеляж.

Несмотря на неисправность, посадка прошла в штатном режиме. Позже оказалось, что трос повредил силовую установку и руль высоты. В Шереметьево отметили, что аэропорт на данный момент получил уведомление от авиакомпании, пишет «Царьград». Причины происшествия будут устанавливаться после подтверждения факта инцидента.

После катастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, которая унесла жизни 41 человека, на самолетах данного типа регулярно отмечаются неполадки. Ранее самолету Sukhoi Superjet 100 пришлось экстренно снижаться над Уралом из-за неполадок с оборудованием. У лайнера на рейсе Новый Уренгой — Уфа отказала система предупреждения о столкновении в воздухе.

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