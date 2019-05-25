Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не принимает участие в спецвыпуске «Голос.дети». На сцену вышли дети-финалисты всех наставников шестого шоу: Пелагеи, Валерия Меладзе и Светланы Лободы, однако среди юных певцов последней, третьей группы, Микеллы не оказалось.
Начиная программу ведущий Дмитрий Нагиев заявил, что «Первый канал» был вынужден отменить итоги финала шоу, которое вышло в эфир 26 апреля. «Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью семьи „Голоса“, и мы желаем ей творческих успехов», — заявил Нагиев.
Об отмене победы дочери Алсу спрашивали ее наставницу Светлану Лободу, однако она оставила этот вопрос без комментариев. Сама Алсу в эфире радиостанции «Серебряный Дождь» заявила, что ее дочь и другие участники конкурса оказались «втянуты в какие-то игры». Тогда же она сообщила, что Микелла должна сама принять решение участвовать ли ей в повторной программе.
В финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова. Девочка набрала 56,5% голосов, однако у зрителей результаты вызвали большие сомнения. Из-за скандала «Первый канал» привлек к расследованию компанию Group-IB, которая занимается раскрытием киберпреступлений. Результаты расследования показали, что в накрутке голосов участвовали 300 номеров, с которых отправили восемь тысяч сообщений. После этого «Первый канал» аннулировал результаты шестого сезона конкурса.