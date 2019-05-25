Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать

Аккаунты пытались взломать с IP-адресов, зарегистрированных в Испании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев. От действий неизвестных пострадали заместитель главного редактора «URA.RU» Антон Ольшанников, пиартехнолог Платон Маматов и главный редактор сайта «Между строк» Наталья Вахонина. Кроме того, неизвестные пытались получить доступ к telegram-каналу портала «Моменты».

«Утром увидел SMS с кодом проверки для Telegram, потом уже в самом мессенджере увидел сообщение о том, что кто-то пытался получить доступ к аккаунту. Порадовался тому, что всегда ставлю двухфакторную авторизацию, которая в итоге не дала возможности злоумышленникам получить доступ, или мне просто хочется в это верить», — рассказал Ольшанников. По его словам, взламывали со стационарного компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован в Мадриде. «Для правоохранителей готов озвучить айпишник взломщиков — 195.181.167.149 Прочитал сообщения коллег, попавших в схожую ситуацию, мнения, что это связано с храмом [Святой Екатерины, строительство которого планировалось в сквере у драмтеатра]. Доказательств этому нет, но истерика в городе такова, что эти мнения могут как быть проявлениями паранойи, так и не быть ими», — отметил заместитель главного редактора «URA.RU».

Аналогичный случай описала главный редактор портала «Моменты» Елена Сальник. По ее словам, ночью неизвестные пытались получить доступ к telegram-каналу издания. Однако из-за двухфакторной авторизации они не смогли достичь своей цели, отметила она.

«Меня тоже попытались вскрыть «испанцы»», — написал на своей странице в Facebook Маматов. В разговоре с «URA.RU он пояснил, что злоумышленники с IP-адресами из Испании пытались взломать его аккаунты в Facebook и Telegram. Однако он усомнился, что взломщики действовали из-за границы, и связал инцидент с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в сквере. «Эта история имеет международное звучание. Понятно, что сторонники храма проигрывают. И поскольку не получилось переиграть пиар, соответственно сейчас будут попытки вытащить какой-то компромат», — пояснил собеседник агентства.

Все пострадавшие активно участвовали в освещении протестов из-за строительства храма. С 13 по 18 мая в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных митингов противников и сторонников собора в сквере. На незаконных акциях были задержаны несколько десятков человек. Возведение храма приостановлено на время определения лучшей площадки для его строительства.