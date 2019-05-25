Александра Лебедева сняли с праймериз «Единой России» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-члена облизбиркома Александра Лебедева сняли с праймериз по выборам кандидата от «Единой России» в Ленинский райсовет Челябинска по округу №7, где его соперником является спикер гордумы Станислав Мошаров. Общественник заявил корреспонденту «URA.RU», что это сделано из страха оппонента проиграть внутрипартийное голосование, и разместил открытые обращения на имя лидеров «ЕР» Дмитрия Медведева и Андрея Турчака.

«Оргкомитет по проведению праймериз в Ленинском районе Челябинска принял незаконное и безосновательное решение о снятии моей кандидатуры с внутрипартийного голосования в округе №7. Я считаю, что это сделано в интересах депутата от этого округа, председателя Челябинской городской Думы Станислава Мошарова, который является членом оргкомитета», — говорится в письме Лебедева.

Глава оргкомитета и спикер Ленинского райсовета Андрей Рябенко не ответил на звонок. Глава регионального исполкома «Единой России» Алексей Малофеев тоже не взял трубку. Станислав Мошаров вчера был в служебной командировке и по прилету принимал участие в заседании регионального политсовета. «Играю с сыном в футбол. Первый раз слышу об этом решении оргкомитета», — добавил он.

Праймериз пройдут 26 мая. Во всех семи района Челябинска горожанам предстоит определить кандидатов, которых партия выдвинет на осенние выборы.

Александр Лебедев первым заявил о намерении участвовать в выборах губернатора. Он писал заявление на угрозы жизни и здоровью со стороны мэра Челябинска Владимира Елистратова. Его арестовывали у входа в Центризбирком России. Чуть раньше он со скандалом уволился из Российского фонда свободных выборов.