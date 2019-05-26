Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в сутки

Патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ строит храмы «не потому, что у нас очень много денег» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки. Эту цифру озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа, — цитирует главу РПЦ „Интерфакс“. — Тридцать тысяч храмов за 10 лет». Об этом он заявил на церемонии освящения храма Всех Святых в Страсбурге.

Патриарх объяснил, что это делается «не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить», передает телеканал 360. По его словам, «наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается». В связи с этим места, где человек «мог бы почувствовать близость к Богу», нужны «в нашей технологически развитой цивилизации», резюмировал предстоятель.

Как писало «URA.RU», в Екатеринбурге с 13 мая неделю шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей. В результате было решено провести опрос горожан, которые определят место строительства. Возведение храма приостановлено. Забор в сквере, появление которого спровоцировало людей на митинги, разобран.