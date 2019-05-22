Три истории, как сторонники храма довели Екат до управления Кремлем

Разобрать забор в сквере оказалось легко, сложнее будет разобраться в виноватых: таких столкновений в XXI веке Екатеринбург еще не видел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Спустя неделю после установки забора на месте строительства собора Святой Екатерины Екатеринбург получил опрос мнения горожан. Губернатор Евгений Куйвашев согласился с данными ВЦИОМ: большинство жителей (74%) считают сквер на Октябрьской площади неудачным местом для строительства собора Святой Екатерины, а 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. По словам губернатора, они «дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины», — написал Куйвашев в Instagram, прилетев в Самару болеть за ФК «Урал» в финале «Кубка России».

Полпред Цуканов и сам подтвердил, что с самого начала, еще до протестов, «отмахивающаяся» позиция свердловской власти была ошибочной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вернувшись, уверены в правительстве, губернатор и те, с кем он был связан договоренностями построить в Екатеринбурге собор Святой Екатерины, начнут поиск виноватых в «инциденте», как сегодня назвал протесты в уральской столице замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. «URA.RU» уже знает фамилии виноватых.

Когда начались протесты, политический менеджер области отдыхал

Когда политическим вице-губернатором только назначили Сергея Бидонько (декабрь 2018 года), его «ахиллесовой пятой» называлось отсутствие опыта политического менеджмента и управления медиаповесткой. Тогда опытные коллеги выражали беспокойство по поводу его способности погасить серьезные конфликты, вспыхни они в ближайшее время. Полторы недели назад эти сомнения подтвердила практика.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в первые часы протеста 13 мая попытался получить оперативную информацию от Сергея Бидонько, но региональный чиновник к тому времени (после 22:00) уже уехал домой за город и не следил за происходящим в Екатеринбурге.

В итоге, первыми комментариями после массового незаконного митинга в соцсетях стал вывод горожан: «В городе нет власти — ни губернатора, ни мэра, только олигархи, желающие построить храм в сквере».

Оказалось, что у региональной власти либо нет нормальной системы мониторинга, либо же она ею не пользуется — в противном случае протест было бы легко отследить по нагнетанию во всем известных интернет-сообществах. Это на расширенном совещании 22 мая подтвердил и полпред Цуканов. «Региональные и муниципальные органы власти должны прогнозировать и на ранних стадиях предупреждать подобные конфликты […] Мониторинг с использованием современных технологий приобретает критически важное значение для установления многонационального мира», — настаивал 22 мая полпред, хотя тема совещания напрямую не касалась протестов в сквере.

Первые данные опроса горожан должны были быть у политической власти Свердловской области до строительства забора в сквере, а не через неделю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за отсутствия мониторинга и опроса общественного мнения власть оказалась не готова к протесту, но даже тогда не пошла на контакт с митингующими. Встреча губернатора на второй день протестов, 14 мая, с непонятными личностями, ни один из которых не обозначал себя лидером протеста, никакого полезного эффекта не дала. Лишь 18 мая, когда закончилась неделя, а президент уже дал поручение провести опрос населения — порядка 60 человек, все также без определенного лидера — пришли в ратушу, на встречу к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

«Это самоуверенность со стороны власти, которая недооценила протестный потенциал общественности города и в большинстве случаев вела себя высокомерно, игнорируя или пресекая любую инициативу снизу „про поговорить“. В самом начале власти недооценили силу соцсетей, потом растерялись, а потом приступили к угрозам — результатом этих слов стало удвоение толпы протестующих. И вся их логика строилась на вычислении и нейтрализации конкретных провокаторов и зачинщиков, а это же — категорическое непонимание сути человеческой природы и психологии, полное отсутствие какой-то гуманитарной составляющей в мышлении», — объяснил причину провала политического блока обладминистрации политолог Сергей Мошкин.

Дозвониться до Сергея Бидонько этим вечером не удалось — его телефон оказался недоступен.

Однако факт, что политический менеджер не справился, признана федеральным центром.

По данным источника «URA.RU», ситуация в Екатеринбурге находится под контролем начальника управления администрации президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Сегодня свердловские власти не предпринимают шагов по теме сквера без согласования с Москвой.

Забор ставится ночью, армия защитников храма стоит дешевле 200 млн рублей

В первый же день протестов недоумение происходящим в сквере выразили профессиональные строители, имеющие опыт работы с конфликтными объектами. «Как можно было сделать все настолько неправильно — от начала до конца? Заборы ставят в холодную погоду, ночью и обязательно капитальный. Мне нужно два часа, чтобы развернуть забор на любой площадке, завести технику и вагончики, а к утру у меня там уже должна быть подрытая земля», — делится знакомый представитель крупной компании-девелопера.

Ставить забор нужно сразу капитально, очень быстро и обязательно под покровом ночи в холодную погоду — лайфхак от строителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с тем, уточнил собеседник агентства, самая главная часть в работе с возможным недовольством была упущена напрочь — это общение с людьми. «Когда соцсети так тесно вошли в жизнь — риск получить протест утраивается», — объяснил застройщик.

Это подтвердил замдиректора СРО «Уральского объединения строителей» Денис Снетков: «Вспоминается, прежде всего, история с Бухтой Квинс [барда Александра] Новикова. Здесь Новиков проявил правильный подход для успокоения недовольных граждан — личное общение: „я разделяю вашу боль“. И именно такого подхода не хватило в ситуации со сквером. С другой стороны, кроме недовольства, жителям можно предложить что-то конструктивное в части программы озеленения города. Мы, например, на свои средства создаем первую аллею строителей в Екатеринбурге из 63 зеленых насаждений».

В фонде Святой Екатерины уверены, что вели необходимую работу и многого достигли. Бренд в уральской столице точно теперь знают все, только вот любят ли? Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для продвижения будущей стройки и контактами с общественностью был создан фонд Святой Екатерины — организацию с годовым бюджетом примерно в 200 млн рублей (по данным инсайдеров) учредили РМК, УГМК, «Синара» и «Сималенд». Главной задачей фонда, как ее видели представители девелоперских компаний, должно было стать снижение числа недовольных и рост сторонников храма Святой Екатерины. В День города фонд проводил концерт в сквере (приглашались звезды шоу «Первого канала» «Голос»), в Новый год украшал сквер огнями, а на Пасху — яйцами. Как стало очевидно на прошлой неделе, эти мероприятия особого эффекта не дали — фонд не сформировал пул горожан, которые легко мобилизуются на защиту идеи храма: в первый день митингов стройплощадку приехали отстаивать бойцы Академии единоборств РМК, близость которых к православию неочевидна.

Не принесло строителям храма пользу и финансирование «Народной премии» портала Е1, на которую фонд выделил по разным данным от 30 до 40 млн рублей. Редакционный директор компании «Херст Шкулев Медиа» (владеет порталом) Ринат Низамов занял позицию противника строительства в сквере, драматично кричал на охранников и создавал образ жертвы, рассказывая о поступающих в его адрес угрозах.

«Фонд проделал колоссальную работу: были поддержаны десятки важнейших социальных и культурных проектов. Одной из задач, которую мы ставили перед собой, была популяризация образа Святой Екатерины и восстановление собора небесной покровительницы.

Сегодня большинство горожан поддерживают саму идею восстановления храма святой Екатерины — опрос ВЦИОМа, проведенный в пору эмоционального накала, это подтверждает.

Что касается вопроса о месте строительства, то мы, как и все, ждем решения городских властей, которые совместно с епархией и горожанами должны определить площадку устраивающую всех», — объяснил директор Фонда Александр Андреев.

Митрополит ратовал за быстрое начало стройки, а в протесты почему-то пропал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также Андреев отрицает, что строители храма не опирались на мнение горожан: «Мы трижды проводили опрос общественного мнения вместе с фондом „Социум“. Результаты этих исследований давали нам понять, что люди хотят видеть храм Святой Екатерины именно в сквере на Октябрьской площади. Разница лишь в том, что наши опросы проводились спокойной обстановке, а последний опрос ВЦИОМ был проведен сразу после эмоционального протестного пика».

Митрополит торопил стройку, а потом ушел в сторону

В июле 2018 года Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, находящемуся с визитом в Екатеринбурге (приезд был посвящен юбилейным «Царским дням»), показали место под строительство храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Как рассказывает инсайдер, сразу после одобрения митрополит Екатеринбургский Кирилл предложил главе РМК Игорю Алтушкину заложить первый камень весной 2019 года. Бизнесмен ответил, что сделает это не раньше, чем будут подготовлены все необходимые документы, разрешающие строительство. Сошлись на том, что попробуют заложить по окончании Пасхи.

Во вспыхнувшие протесты митрополит, однако, включаться не стал. Когда митинги закончились (в том числе иоскорбления РПЦ) и стройку остановили, Владыка возник в публичном пространстве и 20 мая направил письмо в адрес директора фонда Андреева, попросив «убрать забор» и дать «время для широкого обсуждения будущего благоустройства сквера, и может быть, даже изменения его проекта».

Сегодня митрополия через своего пресс-секретаря Анжелу Тамбову официально заявила, что не считает опрос ВЦИОМ «конструктивным и отражающим действительную ситуацию» и призвала призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд Святой Екатерины.