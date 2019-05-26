Главный кандидат в Тюменскую областную думу одержал первую победу

Николай Руссу одержал победу на праймериз Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава строительной компании «Мостострой 11» Николай Руссу одержал победу на праймериз «Единой России», на которых выбирали партийного кандидата на выборы в Тюменскую областную думу. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с итогами голосования. Руссу называют основным кандидатом в парламент региона.

Подсчет голосов пока продолжается. «Но Руссу с большим отрывом идет», — сказал источник. Всего за право выдвигаться от «Единой России» боролись восемь человек.

Официально в пресс-службе партии пока не стали комментировать итоги праймериз, предложив дождаться полного подсчета голосов. Но отметили, что в Тюмени явка составила 10,26% от общего числа избирателей. В праймериз в качестве голосующих принимали участие не только простые тюменцы, но и региональные чиновники. Среди них, например, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук и другие.

Александр Моор проголосовал на праймериз Фото: сайт «Единой России» в Тюменской области

Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре. Одно место оказалось вакантным после отставки депутата Олега Чемезова. Он стал замом губернатора Свердловской области. Добавим, что в регионе 26 мая также прошли праймериз по отбору кандидатов в местные Думы в Ялуторовске (участвовали 59 кандидатов), Тобольске (четыре кандидата боролись за право участвовать от партии в довыборах), Тюменском районе (два кандидата, там также пройдут довыборы), думы сельских поселений.