Священник ответил на вопрос «Зачем строить храмы?», вспомнив сквер в Екатеринбурге

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 22:21
Размер текста
-
17
+
Сквер около драмтеатра после демонтажа забора. Екатеринбург, храм на крови, сквер на драме
Иеромонах Андроник высмеял тех, кто считает, что «бог должен быть в душе»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Иеромонах Андроник (Пантак) ответил на вопрос «Зачем строить храмы?», вспомнив конфликт вокруг возведения собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. В качестве своего ответа московский священник опубликовал юмористический текст неизвестного автора под названием «Сквер должен быть в душе», в котором высмеиваются аргументы противников строительства храмов.

«Человеку не нужен сквер и прочие внешние ритуалы, чтобы гулять или отдыхать. Ходить гулять в сквер придумали урбанисты в последние столетия. Очевидно, что за развитием парковых зон стоят финансовые интересы озеленителей и садоводов», — говорится в тексте, который Андроник разместил на странице в Instagram. Иеромонах отметил, что эта запись посвящена не конкретным событиям в Екатеринбурге, а позиции тех, кто выступает против строительства храмов и считает, что «бог должен быть в душе». По мнению Андроника, текст «хорошо отзеркалил логику некоторых граждан».

Как писало «URA.RU», в Екатеринбурге с 13 мая неделю шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей. В результате было решено провести опрос горожан, которые определят место строительства. Власти города приостановили работы, напоминает агентство Nation News. Забор в сквере, появление которого спровоцировало людей на митинги, разобран.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

СКВЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ В ДУШЕ! Давайте отстранимся от темы Екб и почитаем этот текст в отрыве от актуала. Потому что он НЕ про события, он про позицию вообще. Очень приятный, добрый, и, как по мне, юморной текст. Я лично, когда читал, очень улыбался. Автор неизвестен, поэтому спасибо тебе #неизвестныйавтор ! ___________ Сквер должен быть в душе! ? Человеку не нужен сквер и прочие внешние ритуалы чтобы гулять или отдыхать. Ходить гулять в сквер придумали урбанисты в последние столетия. Изначально гуляющие вообще не собирались в скверах, а ходили в полях и лесах. Очевидно что за развитием парковых зон стоят финансовые интересы озеленителей и садоводов. И вообще неважно где гулять и отдыхать - главное быть хорошим человеком. Обычно люди заходят в скверы только по выходным. А многие вообще пару раз в год - на день города или на Новый Год. Но при этом урбанисты-озеленители записывают всех людей в число гуляющих. Тут явная подмена понятий! ? Кроме того, зачем детей водить в скверы? Вот вырастут, выучатся и тогда сами выберут ходить им в сквер или не ходить. Отдых - он же не в лавочках, не в кустах! Он в состоянии сознания - идёшь по шумному проспекту, а у тебя в душе сквер, душа отдыхает. Не надо забывать, что у нас свободная страна. И у каждого могут быть свои понятия о гулянии. ? Зачем навязывать какой-то конкретный сквер? Понастроят скверов - и потом птицы и бегающие дети не дают спать нормальным людям, которые честно работали и хотят отдохнуть как положено - на диване, а не в сквере. Если кто-то хочет гулять именно в сквере - постройте сквер за городом и ходите гулять туда, а нормальным людям не мешайте жить! _________ P.S. Поскольку как всегда у нас появляются люди, которые строчат комментарии, не прочитав текст поста, напишу ещё раз. Это текст не про конкретные события в Екб, а вообще про позицию «Зачем строить храмы? Бог должен быть в душе!» И логику некоторых граждан он очень хорошо «отзеркалил». Так что желающие оскорбиться, пожалуйста, попридержите коней ???? ? И напоминаю, что неконструктивные комментарии будут удаляться ???? ? #сквер #храм #храмисквер #храмсердцегорода #скверсердцегорода #вдуше #отдых #зелень #парк #мысли #авторнеизвестен Нашёлся автор!???? @kreitor

Публикация от Андроник Пантак (@andronik.sm)

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...