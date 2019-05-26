Священник ответил на вопрос «Зачем строить храмы?», вспомнив сквер в Екатеринбурге

Иеромонах Андроник (Пантак) ответил на вопрос «Зачем строить храмы?», вспомнив конфликт вокруг возведения собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. В качестве своего ответа московский священник опубликовал юмористический текст неизвестного автора под названием «Сквер должен быть в душе», в котором высмеиваются аргументы противников строительства храмов.
«Человеку не нужен сквер и прочие внешние ритуалы, чтобы гулять или отдыхать. Ходить гулять в сквер придумали урбанисты в последние столетия. Очевидно, что за развитием парковых зон стоят финансовые интересы озеленителей и садоводов», — говорится в тексте, который Андроник разместил на странице в Instagram. Иеромонах отметил, что эта запись посвящена не конкретным событиям в Екатеринбурге, а позиции тех, кто выступает против строительства храмов и считает, что «бог должен быть в душе». По мнению Андроника, текст «хорошо отзеркалил логику некоторых граждан».
Как писало «URA.RU», в Екатеринбурге с 13 мая неделю шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей. В результате было решено провести опрос горожан, которые определят место строительства. Власти города приостановили работы, напоминает агентство Nation News. Забор в сквере, появление которого спровоцировало людей на митинги, разобран.