26 мая 2019

Участники БДСМ-флешмоба во Владивостоке попросили прощения

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 07:25
Размер текста
-
17
+
Последний звонок Лицей 10 Челябинск, ноги, девушки, выпускники
Школьники извинились за свою выходку и избежали наказанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подростки, устроившие БДСМ-флешмоб в одной из школ Владивостока, извинились за свою выходку. А директор учебного заведения Галина Пугина сообщила, что детей наказывать не будут.

«Никого не отстраняли (от учебы — прим. ред.). У нас нет таких рычагов, чтобы отстранять. Мы к ним мер не принимаем», — приводит РИА «Новости» слова Пугиной. Она пояснила, что подростки, участвовавшие в БДСМ-флешмобе, извинились за неоднозначный поступок и осознали свою вину, поэтому и избежали наказания. «Они сами осознали, что подвели школу и педагогов. Конечно, я их простила», — призналась Пугина.

Директор подчеркнула, что в школе практически забыли о случившемся. Пугина пояснила, что сейчас руководство учебного заведения больше волнует то, как школьники сдадут экзамены и какие аттестаты получат.

Скандал разгорелся после того, как ученики одной из школ Владивостока устроили БДСМ-шоу. Дети оделись в соответствующие костюмы, танцевали и жгли дымовые шашки. Многие россияне резко осудили подростков, однако на их защиту встала Ксения Собчак, напоминает агентство Nation News. А эксперты объяснили «URA.RU», почему это произошло и что нужно изменить в современной школе, чтобы такие истории не повторялись.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...