Участники БДСМ-флешмоба во Владивостоке попросили прощения

Подростки, устроившие БДСМ-флешмоб в одной из школ Владивостока, извинились за свою выходку. А директор учебного заведения Галина Пугина сообщила, что детей наказывать не будут.
«Никого не отстраняли (от учебы — прим. ред.). У нас нет таких рычагов, чтобы отстранять. Мы к ним мер не принимаем», — приводит РИА «Новости» слова Пугиной. Она пояснила, что подростки, участвовавшие в БДСМ-флешмобе, извинились за неоднозначный поступок и осознали свою вину, поэтому и избежали наказания. «Они сами осознали, что подвели школу и педагогов. Конечно, я их простила», — призналась Пугина.
Директор подчеркнула, что в школе практически забыли о случившемся. Пугина пояснила, что сейчас руководство учебного заведения больше волнует то, как школьники сдадут экзамены и какие аттестаты получат.
Скандал разгорелся после того, как ученики одной из школ Владивостока устроили БДСМ-шоу. Дети оделись в соответствующие костюмы, танцевали и жгли дымовые шашки. Многие россияне резко осудили подростков, однако на их защиту встала Ксения Собчак, напоминает агентство Nation News. А эксперты объяснили «URA.RU», почему это произошло и что нужно изменить в современной школе, чтобы такие истории не повторялись.