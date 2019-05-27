26 мая 2019

Следователи в Хакасии проверят мэра, избившего журналиста «России 24»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 07:49
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Совещание у Губернатора. Курган, руки, микрофон, диктофоны
Журналист задал мэру неудобный вопросФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет начал проверку из-за нападения мэра-единоросса из Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

«Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства», — приводит слова представителя ведомства RT. Ранее «URA.RU» сообщало, что Глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста из-за его вопроса об условиях, в которых живут жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. Вместо ответа чиновник схватил журналиста и повалил его на пол. В это время заместители мэра пытались закрыть объектив видеокамеры.

В ближайшее время комиссия «Единой России» по этике вынесет решение по данному инциденту. Ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко заявил, что ему «стыдно» за поведение Зайцева и от лица партии извинился за «безобразную сцену», передает деловая газета «Взгляд».

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