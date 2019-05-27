Главного дорожника Челябинска по требованию Текслера отстранили от работы

Начальник управления дорожного строительства Челябинска Александр Шабалин отстранен от работы. Об этом заявил журналистам после аппаратного совещания 27 мая мэр Владимир Елистратов, передает корреспондент «URA.RU».
Ранее уволить Шабалина потребовал врио губернатора Алексей Текслер. Поводом для такой меры стал тот факт, что дорожные работы в городе из-за разбирательств с антимонопольной службой так и не начались.
«Шабалин в текущем режиме отстранен от работы. И.о. руководителя пока назначена Ирина Степанова, — заявил прессе Елистратов. — Судьба Шабалина будет решена после беседы с главой региона».
Мэр также сообщил, что сегодня проведет совещание в управлении транспорта города по концепции с учётом замечаний врио губернатора. Проект концепции, подготовленный властями Челябинска, не устроил Текслера.