Курганские единороссы отчитались о неожиданно высокой явке на предварительное голосование в гордуму

Евгений Кафеев рассказал об итогах выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Явка на предварительное голосование «Единой России» перед выборами в городскую думу Кургана составила 7,14%. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев, подводя итоги прошедших праймериз. При этом ранее собеседники « URA.RU » предполагали, что явка не превысит и 4%.

Удивление итоговая явка вызвала у многих наблюдателей за выборами в Кургане, поскольку большого ажиотажа на участках для голосования не наблюдалось. Так, за 15 минут до закрытия участка в школе № 30 корреспонденту «URA.RU» сообщили о 84 проголосовавших. Один из кандидатов сообщил, что самая большая цифра явки на одном из участков незадолго до конца голосования составляла 207 человек. При этом, исходя из озвученной явки, на 30 участков должно было прийти почти 18 тысяч курганцев. «Все зависит от активности кандидатов», — объяснил руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев. Он отметил, что самая большая активность была на округе №3, где депутат Артем Исламов организовал подвоз избирателей (это не запрещено правилами). Однако цифры с явкой по конкретным участкам в партии предоставить отказались, сославшись на то, что это будет подсказкой для партий-конкурентов.

Не все действующие депутаты смогли победить в предварительном голосовании. Не смогли занять первые места в своем округе Юрий Калинин (стал лишь четвертым на округе №6), и Евгений Карчебный (третье место на восьмом округе). Сергей Сухарев, Александр Емелин, Евгений Карчебный и Наталья Семина стали по итогам голосования вторыми в списке и сохранили шансы попасть в думу.

Решение о том, кто из участников праймериз пойдет на выборы одномандатниками, а кто по списку партии, еще не принято. В качестве предложения озвучивается версия, что по одномандатным округам выдвинутся кандидаты, набравшие на своих округах наибольшее число голосов, а остальные войдут в партийные списки, очередность в которых также определится итогами праймериз. «Почти все войдут в список партии. Шансы есть у всех», — заявил Кафеев.