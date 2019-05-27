Подозреваемые в поджоге дома главы тюменского района меняют показания

Дом главы Ярковского района Любви Поляковой полностью сгорел Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предпринимателей Валерия и Евгения Нигматуллиных, которых задержали по подозрению в поджоге дома главы Ярковского района, отправили на два месяца в СИЗО. Об этом «URA.RU» рассказала их супруга и мать Людмила Нигматуллина.

«В выходные Ярковский суд вынес решение по мере пресечения для мужа и сына. На два месяца их отправили в СИЗО. Мы просили о домашнем аресте. В отделе по борьбе с организованной преступностью Тюменской области, где после задержания находились Евгений и Валерий, они дали признательные показания, но на суде отказались от них», — рассказала редакции Нигматуллина.

По ее мнению, на мужчин в полиции оказывалось психологическое давление — именно поэтому они подтвердили, что сожгли дом. Женщина продолжает утверждать, что ее родные не поджигали жилье главы района Людмилы Поляковой и не пытались ее таким образом убить.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы УМВД по Тюменской области не удалось.

Напомним, Людмила Нигматуллина написала жалобу в прокуратуру Тюменской области после задержания ее мужа и сына полицией. В прокуратуре Тюменской области заметили, что для подготовки ответа по жалобе нужно время и попросили направить запрос.

Конфликт между властью Ярковского района и предпринимателями Нигматуллиными тянется несколько лет: бизнесмен не мог получить от администрации расчет по госконтрактам. В общей сложности за выполненную работу по трем контрактам ему должны заплатить около 4,5 млн рублей.