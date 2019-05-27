Курентзис обходится бюджету Пермского края в 50 тысяч рублей в день

Художественный руководитель пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Теодор Курентзис в 2018 году заработал 18,8 млн руб (это 51552 рубля в день). Такие данные опубликовало краевое министерство культуры.
По сравнению с 2017 годом главный дирижер пермского оперного театра увеличил свой доход на полтора миллиона рублей. В собственности Курентзиса нет ни квартир, ни земельных участков, ни автомобилей или моторных лодок. За ним закреплено право пользования домом площадью 360 квадратных метров и квартирой, площадь которой 29 квадратных метров. Оба объекта недвижимости находятся в России.
Почти семь миллионов рублей в прошлом году заработала директор Пермского губернского оркестра Екатерина Аскарова. Шесть миллионов 137 тысяч рублей получил художественный руководитель ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» Борис Мильграм. Три миллиона 570 тысяч рублей — экс-министр культуры Пермского края, директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Немногим меньше трех миллионов задекларировал главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. Два миллиона 819 тысяч рублей заработала директор Чайковского музыкального училища Розалия Болтаева.
Самый маленький доход продемонстрировал супруг директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян. Мужчина задекларировал доход всего в две копейки. В то время как его жена заработала один миллион 894 тысячи рублей.