Россиян начали лечить по новым правилам

Россиян поделят на группы здоровья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие два года Минздрав России запланировал провести диспансеризацию всех россиян. Об этом говорится в приказе министерства о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), которые вступают в силу с 28 мая.

Согласно документу, по итогам диспансеризации граждан отнесут к определенной группе здоровья. Люди с хроническими заболеваниями попадут под диспансерное наблюдение, которое предполагает обследование до двух раз в год. Напоминать о плановом приеме и необходимости сдать анализы будут врачи и сотрудники страховых компаний.

Ранее сообщалось, что полис ОМС стало возможно получить через портал госуслуг. В 2019 году Минздрав ввел плановую диспансеризацию раз в год для россиян старше 18 лет. Граждане старше 40 лет получат дополнительный выходной для медицинского осмотра, напоминает «Национальная служба новостей».