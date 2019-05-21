В России упростили получение полиса ОМС

Процедура получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) упрощена в России. Новые правила утвердило Министерство здравоохранения РФ.
Заявление на получение полиса ОМС теперь можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через сайт территориального фонда обязательного медстрахования, если у гражданина есть электронная подпись, сообщает «Российская газета». Кроме того, сделать это станет возможным в любом Многофункциональном центре (МФЦ).
Также новые правила расширяют обязанности страховых организаций. Например, они будут должны работать с обращениями граждан и индивидуально информировать россиян о необходимости пройти профилактику. Помимо этого, увеличен срок действия временного полиса ОМС с 30 до 45 рабочих дней.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что диспансеризацию и вакцинацию следует интегрировать в социальный контракт, напоминает ИА FlashSiberia.