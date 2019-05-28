Максим Фадеев признался, что считает себя не очень хорошим актером Фото: страница в Instagram Максима Фадеева

новость из сюжета Скандал на шоу "Голос. Дети"

Продюсер Максим Фадеев объявил своим поклонникам, что снялся в сериале. Однако от своего кумира пользователи соцсетей ожидали мнения о детском «Голосе», а не ролей на телевидении.

«Близится эпизод сериала „Толя Робот“, в котором я буду играть роль продюсера», — рассказал на своей странице в Instagram Фадеев. Знаменитый уроженец Кургана отметил, что «пытался показать то, как на самом деле все происходит» в продюсерском мире.

Фадеев признался, что не считает себя талантливым актером. «В сериале я снялся потому, что хотел поработать с режиссером Алексеем Нужным», — признался продюсер. В своем посте Фадеев попросил подписчиков поделиться мнением о его актерском эксперименте.

Многие подписчики, однако, припомнили Фадееву в комментариях его обещание высказаться о спецвыпуске шоу «Голос. Дети». «Максим, сериал — это, конечно, круто, но все в основном ждали вашу ответную реакцию на шоу „Голос“, про которую вы упомянули», — написал georgyageev.

«Не показалось ли вам что-то странным? Я хочу знать ваши мнения, а после выскажу свое», — обратился накануне Фадеев к поклонникам. Подписчики нашли в шоу много странностей — от «общей» победы всех финалистов шоу до некачественного звука, пишут «Дни.ру».