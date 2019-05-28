Росстат: половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти у половины семей в России — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду. Об этом говорится в
«На товары длительного потребления — смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и другое финансовых ресурсов уже недостает», — передает РБК. Самая высокая доля семей, которые не могут позволить себе товары долговременного использования, — среди молодых семей (59,2%). В семьях, состоящих из пенсионеров, показатель доходит до 57,9%.
Почти 15% семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают проблемы. На Ямале доля таких семей составила 100% опрошенных. В исследовании приняло участие 48 тысяч домохозяйств.