Росстат: половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 12:04
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Супермаркет. Челябинск, продукты, пенсионер, фрукты, продуктовая корзина, супермаркет, магазин
Наибольшие трудности возникают у молодых семей и пенсионеровФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис в России

Почти у половины семей в России — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду. Об этом говорится в исследовании Росстата о доходах, расходах и потреблении домашних хозяйств в четвертом квартале 2018 года.

«На товары длительного потребления — смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и другое финансовых ресурсов уже недостает», — передает РБК. Самая высокая доля семей, которые не могут позволить себе товары долговременного использования, — среди молодых семей (59,2%). В семьях, состоящих из пенсионеров, показатель доходит до 57,9%.

Почти 15% семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают проблемы. На Ямале доля таких семей составила 100% опрошенных. В исследовании приняло участие 48 тысяч домохозяйств.

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