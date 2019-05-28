Курганский школьник требует отставки депутата, который хочет запретить Minecraft

Школьники не согласны с депутатом в том, что игра пропагандирует насилие ФОТО: Скрин с видео в Youtube

Курганский школьник создал петицию, в которой требует уволить депутата заксобрания Красноярского края Владимира Рейнгардта. Последний предложил запретить игру Minecraft. Он считает, что в ней содержится пропаганда насилия.

«Страной должны руководить здравомыслящие люди. Депутат заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгардт не является таким. Где он увидел насилие в Minecraft? Восстановим здравый смысл, пока это не поздно», — пишет школьник в петиции, которая уже собрала пять тысяч голосов.

Молодой человек не только поклонник игры, но и администратор сообщества MINENEWS во «ВКонтакте». Причины создания петиции он объяснил в беседе с корреспондентом «URA.RU». «У петиции нет никакой юридической силы, — говорит школьник. — Надеемся на общественный резонанс, и хотя бы на извинения Рейнгарда. По своей воле он точно не покинет пост. Никакой реакции от него мы еще не получили».

Игра Minecraft — это симулятор трехмерного мира, в который главный персонаж может внести изменения. Сейчас количество активных игроков в ней превышает 90 млн человек в месяц.